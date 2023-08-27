Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Лечче»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав команды на матч 2-го тура серии А с «Лечче». Футболист начнет встречу на скамейке запасных.

Игра команд состоится сегодня, 27 августа. Начало — в 19.30 мск.

32-летний россиянин пока ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Арис», где забил 13 голов и сделал 6 голевых передач в 30 матчах.