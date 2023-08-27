«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» в матче серии А

Сегодня, 21:28
«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 1:1.
У туринцев забил Душан Влахович на 80-й минуте, у красно-синих — Льюис Фергюсон (24-я).
«Ювентус» набрал 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Болонья» находится на 14-й строчке (1 балл).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
16
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|2 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -