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Италия

Сегодня, 18:41

Кокорин: «В Италии футбол более тактический, это требует мозгов»

Кокорин рассказал об игре в чемпионате Италии
Виктория Кравченко
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий Александр Кокорин вспомнил о своем переходе в «Фиорентину» и о своих эмоциях от игры в серии А.

«Фиорентина» — отличная команда в красивом городе с великой историей, и я очень хотел там выступать. Я провел 12 лет в России и мне нужно было сменить обстановку. В Италии футбол более тактический, это требует мозгов, а также большой интенсивности. Это футбол, который я люблю. Матчи, как против «Ювентуса», так и против «Лечче», непростые. Я был в Италии два года, и каждая игра была настоящим шоу, огромные стадионы. Люди думают только об играх, это отличная лига", — рассказал футболист в интервью FootMercato.

31-летний футболист перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. За итальянский клуб форвард провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

Кокорин перешел в кипрский клуб «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

Источник: https://www.footmercato.net/a397008723127900029-aleksandr-kokorin-il-y-avait-bien-des-discussions-avec-lom-malheureusement-ca-ne-sest-pas-fait
Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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