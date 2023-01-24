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Италия

Сегодня, 16:55

Камоцци считает, что Миранчук представляет собой смесь Барака и Иличича

Виктория Кравченко
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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук должен играть в технико-тактической лиге. Он сравнил его с нападающим «Вероны» и сборной Чехии Антонинон Бараком и полузащитником «Марибора» Йосипом Иличичем.

«Миранчук для меня хорош там, где он играет. Вообще, он представляет собой смесь Барака и Иличича. Алексей должен играть в технико-тактической лиге, где он может проявлять и показывать свою технику», — сказал Камоцци Metaratings.ru.

В этом сезоне футболист забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах за «Торино» в серии А.

«Торино» с 26 очками после 19 туров в нынешнем сезоне серии А занимает восьмое место в таблице. Права на игрока принадлежат «Аталанте».

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-miranchuk-predstavlyaet-soboi-smes-baraka-i-ilichicha-222356/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
Франко Камоцци
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