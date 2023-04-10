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Италия

Сегодня, 21:11

Колосков считает, что Алексей Миранчук не нашел свое место в европейском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не реализовал свой потенциал в полной мере.

«Миранчук неплохо играет за «Торино», но, судя по всему, там на него тоже не особо рассчитывают, как и в «Аталанте», иначе бы уже объявили, что хотят сохранить его в команде. К сожалению, Алексей так и не нашел свое место в европейском футболе. Может, не угадали с клубом при переходе из «Локомотива». Возможно, испанский чемпионат больше подошел бы Миранчуку по стилю. Все-таки наши футболисты там лучше играли, чем в Италии. В России из Миранчука лепили звезду футбола, но на практике в Европе не получилось подтвердить этот статус. Надеюсь, он еще найдет свою команду, где будет играть и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. Его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне серии А Миранчук провел за туринский клуб 22 матча, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-aleksej-miranchuk-ne-nashel-svoe-mesto-v-evropejskom-futbole/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Вячеслав Колосков
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