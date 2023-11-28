Конте может снова возглавить «Ювентус» в конце сезона

Бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте может вернуться в туринский клуб, сообщает Radio Radio.

По информации источника, 54-летний специалист вернется в клуб в конце сезона-2023/24. Он уже достиг соглашения с руководством «Ювентуса» о возвращении в клуб. Конте привлек проект, который ему представил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

Конте уже возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год. С ним туринцы трижды становились чемпионами Италии и дважды выигрывали Суперкубок страны. Последним местом работы специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте этого года.

Сейчас «Ювентус» тренирует Массимилиано Аллегри. После 13 туров команда с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А.