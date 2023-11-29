Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:27

Лофтус-Чик рассказал о сложностях «Милана» в матче с дортмундской «Боруссией»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик считает, что его команде не повезло в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:3).

«Матч был равным, мы хорошо начали его, но забили они, и у нас появились сложности. Сегодня был такой день, когда не шло. Мы еще может пройти в следующий раунд, надо стараться. Постараемся выиграть дома у «Ньюкасла», — цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.

«Боруссия» (10 очков) гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (5) идет последним в квартете.

В последнем туре дортмундцы дома примут «ПСЖ», а «Милан» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 13 декабря.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
0
Читайте также
«У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина из одной команды забили в одном матче впервые в НХЛ
Фердинанд рассказал, почему Месси отписался в соцсетях от Гарначо
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
Пепе считает, что «Порту» не заслуживал поражения в матче с «Барселоной»
Холанн быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов
Лига чемпионов: расклады для «Ман Юнайтед» и «Арсенала», «Реала» и «Наполи». Что решается сегодня в 5-м туре
Лига чемпионов, расписание матчей 29 ноября: «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед», «Реал» — «Наполи»
Симеоне — о победе над «Фейеноордом»: «Мы знали, насколько сложно будет с этим соперником»
Хуммельс: «Мы хотим занять первое место в группе, чтобы избежать хороших команд в соперники»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Конте может снова возглавить «Ювентус» в конце сезона