Лофтус-Чик рассказал о сложностях «Милана» в матче с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик считает, что его команде не повезло в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:3).

«Матч был равным, мы хорошо начали его, но забили они, и у нас появились сложности. Сегодня был такой день, когда не шло. Мы еще может пройти в следующий раунд, надо стараться. Постараемся выиграть дома у «Ньюкасла», — цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.

«Боруссия» (10 очков) гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (5) идет последним в квартете.

В последнем туре дортмундцы дома примут «ПСЖ», а «Милан» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 13 декабря.