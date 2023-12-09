Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:01

«Венеция» в большинстве проиграла «Кремонезе», Черышев вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Венеция» в гостях проиграла «Кремонезе» в матче 16-го тура второго дивизиона чемпионата Италии — 0:1.

На 51-й минуте защитник хозяев Валентин Антов получил красную карточку и покинул поле. На 80-й минуте игрок «Кремонезе» Лука Раванелли забил гол и принес своей команде победу.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте.

«Кремонезе» с 29 очками занимает третье место таблице серии В. «Венеция» находится на первой строчке с 33 баллами. Команда прервала пятиматчевую победную серию.

Италия: Серия В. 16-й тур
09 дек, 00:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
1:0
Венеция

Источник: Таблица серии В
Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Кремонезе
1
0
Читайте также
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В Италии Кварацхелия назван худшим в матче с «Ювентусом»

«Лацио» в большинстве не смог обыграть «Верону»