«Венеция» в большинстве проиграла «Кремонезе», Черышев вышел на замену

«Венеция» в гостях проиграла «Кремонезе» в матче 16-го тура второго дивизиона чемпионата Италии — 0:1.

На 51-й минуте защитник хозяев Валентин Антов получил красную карточку и покинул поле. На 80-й минуте игрок «Кремонезе» Лука Раванелли забил гол и принес своей команде победу.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте.

«Кремонезе» с 29 очками занимает третье место таблице серии В. «Венеция» находится на первой строчке с 33 баллами. Команда прервала пятиматчевую победную серию.