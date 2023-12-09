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Италия

Сегодня, 17:41

В Италии Кварацхелия назван худшим в матче с «Ювентусом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Проиграв в пятницу «Ювентусу» (0:1) в матче 15-го тура серии А, «Наполи» потерпел третье поражение подряд под руководством Вальтера Маццарри.

Хавбек неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел на поле 87 минут и получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Все три спортивных СМИ Италии признали грузина худшим в составе действующего чемпиона, поставив оценку — 5,0.

La Gazzetta dello Sport: «Квара стал символом кризисного «Наполи». У него практически ничего не получалось, а дриблинг на скорости совсем исчез. Хвича невероятно упустил cтопроцентный момент. Спасайте его».

Corriere dello Sport: «Осимхен вывел Квару один на один с Щенсны. У него было достаточно времени, чтобы обработать мяч и положить его в ворота, тем невероятнее выглядит промах для игрока такого уровня. После этого эпизода Хвича занервничал и поддался на провокацию Гатти, получив желтую карточку. При этом Камбьязо замучил его мелкими фолами».

Tuttosport: «На его совести самый яркий неиспользованный «Наполи» голевой момент. Находясь в одиночестве перед Щенсны, Квара умудрился запустить мяч в небеса. У него практически ничего не получалось, из-за чего он совсем занервничал и пропал с радаров».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Ювентус
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