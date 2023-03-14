Кварацхелия: «Итальянские тренеры известны. Они знают, как заставить футболистов играть»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своем первом разговоре с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Это был отличный разговор. Он рассказал мне, что я буду делать для команды. Мы много говорили о работе на оборону, о том, как важно быть частью командного механизма и иметь командный дух. Вот что для него действительно важно: дух. Итальянские тренеры известны. Они знают, как заставить футболистов играть», — цитирует Кварацхелию The New York Times.

В 28 матчах за «Наполи» 22-летний Кварацхелия забил13 голов и сделал 15 результативных передач.