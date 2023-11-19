Кварацхелия рассказал, что Месси первым подошел к нему на церемонии вручения «Золотого мяча»

Сегодня, 10:44
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о встрече с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси на церемонии вручения «Золотого мяча».
«Месси сидел справа от меня. Во время рекламной паузы нас предупредили, чтобы мы не вставали и не передвигались, поэтому я остался сидеть.
Внезапно он встал и подошел ко мне. Я не понял, что происходит, но он поднял руку и пожал мне руку. Я очень это ценю, он потрясающий человек», — цитирует грузина Football Italia.
Кварацхелия занял по итогам голосования 17-е место.
Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 состоялась 30 октября в театре «Шатле» в Париже. По ее итогам Месси в 8-й раз был признан лучшим игроком года в мире.