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Италия

18 ноября, 23:23

Агент Барбоза: «В Италии есть спрос на Алексея Миранчука, все знают его качества»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.

«Нужно ли Мирачнуку возвращаться в «Локомотив»? Не знаю, это только он может решить. Другой вопрос, что на Алексея, думаю, есть спрос в Италии, он может там играть. Все знают его качества, видели, на что он способен. В «Аталанте» он столкнулся с целым рядом трудностей — не подходящая ему модель игры, высокая конкуренция, и так далее. Но еще не все потеряно. Посмотрим, что будет зимой, но я надеюсь, что Миранчук не останется без игровой практики в Европе. Алексею нужна команда, где ему гарантируют регулярное игровое время. Он способен закрепиться в серии А, если будет играть», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за «Аталанту» 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
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