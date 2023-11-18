Агент Барбоза: «В Италии есть спрос на Алексея Миранчука, все знают его качества»

Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.

«Нужно ли Мирачнуку возвращаться в «Локомотив»? Не знаю, это только он может решить. Другой вопрос, что на Алексея, думаю, есть спрос в Италии, он может там играть. Все знают его качества, видели, на что он способен. В «Аталанте» он столкнулся с целым рядом трудностей — не подходящая ему модель игры, высокая конкуренция, и так далее. Но еще не все потеряно. Посмотрим, что будет зимой, но я надеюсь, что Миранчук не останется без игровой практики в Европе. Алексею нужна команда, где ему гарантируют регулярное игровое время. Он способен закрепиться в серии А, если будет играть», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за «Аталанту» 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.