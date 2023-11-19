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Италия

Сегодня, 11:45

Газзаев рассказал, как в первой половине 1990-х едва не возглавил «Фоджу» в Серии А

Игорь Рабинер
Обозреватель
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Победитель Кубка УЕФА и трехкратный чемпион России во главе ЦСКА Валерий Газзаев в общем интервью обозревателю «СЭ» с Юрием Семиным перед ретроматчем «Локомотива» и ЦСКА рассказал, как в 1993 году был очень близок к тому, чтобы возглавить клуб Серии А.

— В начале тренерской карьеры была возможность поработать в итальянской Серии А с «Фоджей», — рассказал Газзаев. — В 1992 году московское «Динамо», в котором я тогда работал, в Кубке УЕФА красиво прошло «Торино» — на тот момент один из ведущих итальянских клубов. И в марте следующего года президент «Фоджи» господин Казилло, мукомольный король Италии, прилетал в Москву, мы встретились в гостинице «Балчуг» около Кремля. Он привез мне пять кассет с записью своих матчей с ведущими клубами — «Миланом», «Интером», «Ювентусом», «Лацио»... Предложил просмотреть эти кассеты и решить, кто из игроков команды мне нужен, кого выставлять на продажу. Летом 92-го как раз, помню, из «Фоджи» в «Лацио» перешел нападающий Джузеппе Синьори, с которым полгода успел поиграть там Игорь Колыванов, благодаря продаже которого в «Фоджу» связи между клубами были уже налажены.

После выигрыша Кубка УЕФА я пять лет входил в клуб элитных тренеров Европы и регулярно ездил на его встречи. И убеждался, что в любом уважающем себя футболе любой страны иностранный тренер, туда приезжающий, обязан знать ее язык. И тогда Казилло, подписывая со мной предварительный контракт, сказал: «Через четыре месяца, в июне, когда команда соберется после отпуска, вы уже должны общаться с футболистами на итальянском». Он не требовал от меня свободного владения — но я уже должен был понимать и говорить. И я прямо со следующего дня по четыре часа ежедневно занимался итальянским.

В июне уже должен был ехать принимать команду. Но буквально перед этим произошел неприятный поворот — Казилло, кажется, посадили. И все. Вот как человек устроен — несколько месяцев по четыре часа в день изучал итальянский, более того, на неделю съездил в Италию, поселился в гостинице, читал, смотрел телевизор, разговаривал с людьми без переводчика, чтобы погрузиться в среду. Но как только этот вариант отпал, сразу взял и забросил язык. Если цели — нет преград. А те кассеты от Казилло у меня дома лежат до сих пор! Это был шанс поработать в Серии А. Но, с другой стороны, удалось ли бы мне тогда выиграть Кубок УЕФА — как знать...

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Футбол
Валерий Газзаев
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