Кварацхелия выйдет в старте «Наполи» на матч против «Интера» в финале Суперкубка Италии

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Интера» на финальный матч Суперкубка Италии. Грузинский футболист клуба из Неаполя Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут игры. «Наполи»: Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Маццокки, Каюсте, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Симеоне, Дзербин. «Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, де Врей, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес. Матч пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.