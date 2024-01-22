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Италия

Сегодня, 21:19

Кварацхелия выйдет в старте «Наполи» на матч против «Интера» в финале Суперкубка Италии

Алина Савинова
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Интера» на финальный матч Суперкубка Италии.

Грузинский футболист клуба из Неаполя Хвича Кварацхелия выйдет на поле с первых минут игры.

«Наполи»: Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Маццокки, Каюсте, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Симеоне, Дзербин.

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, де Врей, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Матч пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Хвича Кварацхелия
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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