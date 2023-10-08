«Аталанта» проиграла «Лацио» на выезде, Миранчук остался в запасе

«Лацио» обыграл «Аталанту» на своем поле в матче 8-го тура чемпионата Италии — 3:2.

На 5-й минуте полузащитник гостей Шарль Де Кетеларе открыл счет, забив мяч в свои ворота. За «Лацио» забили Валентин Кастельянос и Матиас Весино. У «Аталанты» отличились Эдерсон и Сеад Колашинац.

На 86-й минуте главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри получил красную карточку за споры с судьей.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но остался на скамейке запасных.

«Лацио» поднялся на 12-е место в турнирной таблице серии А с 10 очками. «Аталанта» идет на шестой строчке с 13 очками.

В параллельном матче «Фрозиноне» победил «Верону» дома — 2:1. У хозяев забили Рейниер и Матиас Соуле, единственный гол гостей на счету Милана Джурича.

«Фрозиноне» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками, «Верона» идет на 16-й строчке с 8 очками.