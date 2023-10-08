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Сегодня, 19:25

Булыкин дал совет Кварацхелии работать с удвоенной энергией

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о выступлении форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Он отметил, что футболисту нужно работать с удвоенной энергией.

«Разумеется, первый сезон всегда легче после перехода, чем второй. Если у тебя первый хорошо удался, то в дальнейшем будет трудно. Почему так? Потому что все на тебя настраиваются, смотрят, как ты играешь и акцентируют внимание. Считаю, что Хвиче будет тяжело в этом сезоне, так же, как и «Наполи». Здесь нужно только работать с удвоенной энергией, чтобы не испортить свой уровень», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Кварацхелия стал игроком «Наполи» летом 2022 года. В прошлом сезоне он участвовал в 43 матчах за команду из Неаполя, отметившись 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. В этом сезоне на счету грузинского футболиста 1 гол и 4 голевые передачи в 8 играх за неаполитанцев.

22-летний хавбек был включен в список из 30 номинантов на «Золотой мяч» — 2023. Он попал в число претендентов на приз впервые в карьере.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/34/1005376655_bulyikin_dal_sovet_kvarachelii_chtobyi_ne_isportit_svoy_uroven
Дмитрий Булыкин
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Серия А
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