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Италия

Сегодня, 00:42

«Лацио» переиграл «Фрозиноне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лацио» обыграл «Фрозиноне» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Матиас Суле с пенальти вывел гостей вперед. На 70-й минуте римской команде удалось отыграться и почти сразу выйти вперед. Испанский защитник Патрик в конце встречи установил окончательный счет. Аргентинский нападающий Валентин Кастельанос забил гол и сделал две голевые передачи.

«Лацио» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Фрозиноне» идет на 14-й строчке — 19 очков.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
3:1
Фрозиноне
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
Футбол
ФК Лацио
ФК Фрозиноне
0
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