Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

24 ноября, 20:03

«Лацио» хочет продлить контракт с 18-летним Ромеро. Месси надеется переманить игрока в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

18-летний нападающий «Лацио» Лука Ромеро в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение молодого аргентинца будет иметь долгосрочный характер. Действующий же контракт Ромеро с «Лацио» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне вингер провел за «орлов» шесть матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что лидер «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси намерен переманить Ромеро во французский клуб.

ФК Лацио
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболист Ондуа с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 за сборную Камеруна
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Милан» готов в четыре раза увеличить зарплату Леау по новому контракту