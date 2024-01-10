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Сегодня, 14:00

«Лацио» — «Рома»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Италии

«Лацио» и «Рома» сыграют в Кубке Италии 10 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Лацио».
Фото Reuters
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Матч 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» — «Рома» пройдет в среду, 10 января. Встреча пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Соперников рассудит Даниэле Орсато. Начало — 20:00 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу Кубка Италии в прямом эфире. Ключевые события встречи «Лацио» — «Рома» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Рома» — девятикратный обладатель Кубка Италии. Однако последний раз она побеждала в нем в 2008 году. С момента последнего трофея «Рома» дважды выходила в финал.

«Лацио» — семикратный победитель данного турнира, последний раз клуб выигрывал его в 2019 году.

Последний раз клубы встречались в ноябре, и тогда игра завершилась безголевой ничьей.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Лацио
ФК Рома
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