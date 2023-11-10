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Италия

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Лаутаро Мартинес — лучший футболист серии А в октябре

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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком итальянской серии А по итогам октября.

Как сообщает пресс-служба лиги, в ходе голосования нападающий «Интера» опередил защитника «Ювентуса» Бремера, полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию, хавбека «Милана» Кристиана Пулишича, форвардов Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Матиаса Суле из «Фрозиноне».

26-летний Мартинес принял участие в 3 октябрьских матчах чемпионата Италии (во всех «Интер» одержал победы), забил 2 гола.

В сезоне-2023/24 игрок сборной Аргентины провел 15 встреч за «Интер» во всех турнирах, отметился 14 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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