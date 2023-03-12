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Италия

Сегодня, 16:28

«Торино» обыграл «Лечче», у Миранчука голевая передача

Виталий Косик
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Торино» в гостях обыграл «Лечче» в матче 26-го тура серии А — 2:0.

В составе «быков» отличился Стефан Синго на 20-й минуте матча, которому ассистировал российский хавбек Алексей Миранчук. На 23-й минуте встречи преимущество своей команды удвоил Антонио Санабриа.

Также по красной карточке получили главный тренер «Торино» Иван Юрич и наставник «Лечче» Марко Барони на 33-й минуте матча.

«Лечче» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков за 26 матчей.

«Торино» занимает 7-е место с 37 очками за 26 игр.

Италия. Серия А. 26-й тур
12 мар, 14:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:2
Торино

Футбол
ФК Лечче
ФК Торино
серия А
1
0
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