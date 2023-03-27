Манчини — о Мальте: «Такие матчи раздражают. Мы могли и должны были выступить намного лучше»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался об игре своей команды в матче квалификации Евро-2024 против Мальты (2:0).

«Такие матчи трудны — в них есть что терять, они раздражают, малопривлекательны и не очень приятны, потому что соперник закрывается, не оставляя свободных пространств, и нельзя терять концентрацию. Что-то мы сделали лучше, что-то хуже. Важно было вскрыть соперника, и нам это удалось. Но затем нам следовало забить еще несколько голов. Мы могли и должны были выступить намного лучше. В чем? Почти во всем», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Италия поднялась на второе место в таблице группы C отборочного турнира Евро-2024 с 3 очками. Мальта идет на последней, пятой строчке, команда не набрала ни одного очка в двух играх.