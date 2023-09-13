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Италия

Сегодня, 21:48

Массимо Франки заявил, что Миранчук ничем не выделяется на фоне других игроков серии А

Алина Савинова
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Итальянский журналист Массимо Франки высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Вряд ли в этом сезоне Миранчук чем-то удивит и заставит Гасперини ставить его в стартовый состав. У Алексея было достаточно времени, чтобы проявить себя. Проблема в том, что он ничем не выделяется на фоне других игроков серии А», — приводит «РБ Спорт» слова Франки.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник еще ни разу не принимал участия в матчах «Аталанты». Однако итальянская команда включила россиянина в заявку на Лигу Европы сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-miranchuk-nichem-ne-vy-delyaetsya-na-fone-drugih-igrokov-serii-a/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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