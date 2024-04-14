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Сегодня, 07:21

Маури считает, что Конте летом возглавит «Милан»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Лацио» Стефано Маури считает, что Антонио Конте может возглавить «Милан».

«Конте выстроит новую команду, в которой не будет места Леау — его продадут. Леау нужно сделать большой шаг, чтобы стать настоящим чемпионом и решать всегда, а не только иногда. Нет стабильности», — цитирует слова Маури pianetamilan.it.

После 31 тура серии А «Милан» занимает 2-е место в серии А, набрав 68 очков.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Тренер покинул лондонский клуб в марте 2023 года. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

Антонио Конте
ФК Милан
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