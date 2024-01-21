Меньян — о расистских выкриках: «Люди должны понимать, что это неправильно»

Вратарь «Милана» Майк Меньян поделился мнением о расистских выкриках в свой адрес в выездном матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:2).

«Я услышал это при первом ударе от ворот, но ничего не сказал. Услышав выкрики во второй раз, я сообщил о происходящем четвертому судье. Я сказал, что мы не можем продолжать играть в футбол в таких условиях. Это происходит не впервые. Люди должны понимать, что это неправильно», — приводит слова Меньяна Sky Sport.

Игра была остановлена на 32-й минуте. 28-летний голкипер сообщил арбитру встречи о проявлениях расизма и покинул поле. Пауза продолжалась около десяти минут, после чего игра была возобновлена.

«Милан» (45 очков) занимает третье место в серии А. «Удинезе» (18) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.