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Италия

Сегодня, 00:59

«Аталанта» победила «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии, Миранчук заработал пенальти

Руслан Минаев
«Аталанта» победила «Милан».
Фото Reuters
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«Аталанта» на выезде обыграла «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро».

Счет в матче открыл вингер «россонери» Рафаэл Леау, забив гол на 45-й минуте. В добавленное к первому тайму время хавбек бергамасков Тен Копмейнерс сравнял счет.

В начале второй половины российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заработал пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль.

Миранчук вышел с первых минут и отыграл весь матч.

На 38-й минуте встречи главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии и сыграет с «Фиорентиной».

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:2
Аталанта

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Милан
2
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Миранчук заработал пенальти в ворота «Милана», Копмейнерс вывел «Аталанту» вперед