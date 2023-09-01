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Италия

Сегодня, 19:40

«Милан» хочет арендовать Йовича у «Фиорентины»

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Форвард «Фиорентины» Лука Йович может перейти в «Милан» на правах аренды, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы близки к сделке, аренда будет рассчитана до конца сезона. По истечению соглашения 25-летний серб присоединится к «Милану» на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 Йович провел за «Фиорентину» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Его действующий контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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Лука Йович
ФК Милан
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 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
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 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
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 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
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 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
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 Монца 2 1 0 1 2-2 3
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 Торино 2 0 1 1 1-4 1
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 Рома 2 0 1 1 3-4 1
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 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
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1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 - : -
1.09 21:45
Рома – Милан
 - : -
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
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