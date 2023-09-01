«Милан» хочет арендовать Йовича у «Фиорентины»

Форвард «Фиорентины» Лука Йович может перейти в «Милан» на правах аренды, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы близки к сделке, аренда будет рассчитана до конца сезона. По истечению соглашения 25-летний серб присоединится к «Милану» на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 Йович провел за «Фиорентину» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Его действующий контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.