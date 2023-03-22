«Милан» может продать Леау летом, если не договорится с игроком о новом контракте

«Милан» может продать нападающего Рафаэла Леау в летнее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По данным источника, это произойдет в случае, если клуб не сможет договориться о новом контракте с 23-летним португальцем. «Милан» предложил футболисту соглашение с зарплатой в 6 миллионов евро в год с возможностью увеличения суммы до 7 миллионов. Сам игрок хочет фиксированный заработок в размере 7,5 миллионов евро в год без учета бонусов.

Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2024 года. «Милан» не хочет терять футболиста бесплатно через год, поэтому может заняться вопросом о продаже нападающего.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.