«Милан» обыграл «Монцу» в первом розыгрыше трофея Берлускони

«Милан» переиграл «Монцу» в первом розыгрыше трофея имени Сильвио Берлускони. Основное время закончилось ничьей (1:1), а в серии пенальти точнее оказались «россонери» — 6:5.

На 29-й минуте встречи полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич не смог реализовать пенальти, но был первым на добивании и открыл счет. В середине первого тайма Андре Колпани сравнял счет.

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Он был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».