«Милан» поборется с «Тоттенхэмом» за полузащитника «Ромы» Дзаньоло

«Милан» намерен побороться с «Тоттенхэмом» за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, утверждает Sky Italy.

«Россонери» готовы арендовать 23-летнего итальянца до конца сезона с правом выкупа. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил такой же формат сделки, однако «Рома» хочет полноценной продажи футболиста и рассчитывает получить за него от 35 до 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.