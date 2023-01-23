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Италия

Сегодня, 03:35

«Милан» поборется с «Тоттенхэмом» за полузащитника «Ромы» Дзаньоло

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» намерен побороться с «Тоттенхэмом» за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, утверждает Sky Italy.

«Россонери» готовы арендовать 23-летнего итальянца до конца сезона с правом выкупа. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил такой же формат сделки, однако «Рома» хочет полноценной продажи футболиста и рассчитывает получить за него от 35 до 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Милан
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
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