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Италия

Сегодня, 12:47

Милан Шкриньяр перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе позвоночника, сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшие недели он будет проходить программу реабилитации. О сроках восстановления не сообщается.

Ранее сообщалось, что 28-летний Шкриньяр может пропустить остаток сезона из-за проблем со спиной. Также информировалось, что игрок договорился о контракте с «ПСЖ».

В сезоне-2022/23 защитник сыграл за «Интер» 31 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: ФК Интер
Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
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