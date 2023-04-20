Милан Шкриньяр перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе позвоночника, сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшие недели он будет проходить программу реабилитации. О сроках восстановления не сообщается.

Ранее сообщалось, что 28-летний Шкриньяр может пропустить остаток сезона из-за проблем со спиной. Также информировалось, что игрок договорился о контракте с «ПСЖ».

В сезоне-2022/23 защитник сыграл за «Интер» 31 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2023 года.