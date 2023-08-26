Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

26 августа, 23:48

«Милан» разгромил «Торино» в матче серии А, Жиру оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
«Милан» обыграл «Торино» — 4:1.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Милан» дома обыграл «Торино» в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 4:1.

Счет в игре на 33-й минуте забил вингер хозяев Кристиан Пулишич. Через 3 минуты защитник гостей Перр Схюрс сделал счет равным. В концовке первого тайма два гола зибили игроки «Милана». Оливье Жиру реализовал 11-метровый удар на 43-й минуте, а Тео Эрнандес забил с игры на 45+2-й.

Во втором тайме Жиру оформил дубль. Он снова забил с пенальти.

«Милан» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. «Торино» находится на 14-й позиции (1 балл).

Италия. Серия А. 2-й тур
26 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
4:1
Торино
Италия. Серия А. 2-й тур
26 авг, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Рома
Оливье Жиру
Футбол
ФК Верона
ФК Милан
ФК Рома
ФК Торино
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
3
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
4
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
6
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
8
 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
16
 Болонья 1 0 0 1 0-2 0
17
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 4 : 1
26.08 21:45
Верона – Рома
 2 : 1
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 - : -
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
 - : -
28.08 19:30
Салернитана – Удинезе
 - : -
28.08 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри: «Ювентус» должен выигрывать как можно больше матчей»