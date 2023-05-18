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Италия

18 мая, 16:37

«Милан» заинтересован в подписании японского полузащитника «Айнтрахта» Камады

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милан» в ближайшее время примет решение по поводу возможного подписания полузащитника «Айнтрахта» Даити Камады.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры с представителями 26-летнего игрока состоялись, футболист заинтересован в переходе, но решать будет клуб. К Камаде также обращалась дортмундская «Боруссия», но пока ничего не согласовано и не подписано.

Действующий контракт Камады с «Айнтрахтом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 44 матча за «Айнтрахт», забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Милан
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