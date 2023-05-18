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Италия

18 мая, 15:49

Агент Миранчука рассказал, что футболиста продолжает беспокоить нога после перелома

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Алексей будет принимать решения об участии в матче перед самой игрой. Зависит от того, будет ли он готов к игре. Нога беспокоит, есть дискомфорт. Перелом есть перелом, болевое ощущение у него чувствуется», — цитирует Шпинева Metaratings.ru

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 49 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shpinyov-soobshil-chto-alekseya-miranchuka-prodolzhaet-bespokoit-noga-posle-pereloma-251996/
Алексей Миранчук
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