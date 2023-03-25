Милинкович-Савич не будет продлевать контракт с «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич решил не продлевать контракт с клубом, сообщает Relevo.

По информации источника, 28-летний серб хочет попробовать свои силы в другой лиге.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел за «Лацио» 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.