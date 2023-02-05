Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Удинезе»

Сегодня, 16:18
«Торино» на своем поле примет «Удинезе» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук включен в стартовый состав и должен выйти на поле с первых минут.
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел в чемпионате Италии 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Матч 21-го тура серии А «Торино» — «Удинезе» начнется в 17.00 по московскому времени.
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