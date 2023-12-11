Моуринью и игроки «Ромы» не стали общаться с журналистами после матча с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не стал общаться с журналистами после матча 15-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:1), сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, представители римского клуба сообщили, что никто из представителей команды не будет комментировать матч. В этой встрече красную карточку получили Никола Залевский и Ромелу Лукаку.

«Рома» с 25 очками поднялась на четвертое место в серии А, «Фиорентина» с 24 очками идет на седьмой строчке в турнирной таблице.