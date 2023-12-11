Моуринью использовал болбоя, чтобы передать записку голкиперу «Ромы» в матче против «Фиорентины»

Сегодня, 09:45
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью с помощью болбоя передал сообщение голкиперу своей команды Рую Патрисиу в ходе матча 15-го тура серии А против «Фиорентины» (1:1).
Болбой принес 35-летнему португальцу записку от Моуринью в концовке игры.
«Рома» завершала встречу вдевятером после удалений Николы Залевски и Ромелу Лукаку, но сумела удержать ничью. Единственный гол римлян на первых минутах забил Лукаку.
«Рома» (25 очков) поднялась на четвертое место в серии А. «Фиорентина» идет на седьмой строчке в турнирной таблице.