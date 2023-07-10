Моуринью рассказал о будущем Дибалы в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал будущее нападающего Пауло Дибалы в команде. Сообщалось, что футболист может перейти в «Челси» этим летом.

«Я ничего не знаю о его контракте. Я разговариваю с Пауло так же, как со всеми остальными футболистами команды», — цитирует тренера LaRoma24.