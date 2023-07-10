Моуринью рассказал о будущем Дибалы в «Роме»

Сегодня, 15:13
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал будущее нападающего Пауло Дибалы в команде. Сообщалось, что футболист может перейти в «Челси» этим летом.
«Я ничего не знаю о его контракте. Я разговариваю с Пауло так же, как со всеми остальными футболистами команды», — цитирует тренера LaRoma24.
Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.