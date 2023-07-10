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Италия

Сегодня, 15:13

Моуринью рассказал о будущем Дибалы в «Роме»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал будущее нападающего Пауло Дибалы в команде. Сообщалось, что футболист может перейти в «Челси» этим летом.

«Я ничего не знаю о его контракте. Я разговариваю с Пауло так же, как со всеми остальными футболистами команды», — цитирует тренера LaRoma24.

Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

Пауло Дибала
ФК Рома
Жозе Моуринью
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