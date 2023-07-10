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Италия

Сегодня, 16:38

«Лацио» согласился продать Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Милинкович-Савич.
Фото Reuters
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«Лацио» согласен продать полузащитника Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб принял трансферное предложение по 28-летнему сербу в размере 40 миллионов евро.

Клубу из Саудовской Аравии лишь осталось согласовать условия контракта с футболистом, сам игрок открыт для переговоров.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 47 матчах за римлян во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 50 миллионов евро.

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