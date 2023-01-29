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Италия

Сегодня, 10:52

Моуринью заранее поздравил «Наполи» с победой в серии А

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заранее поздравил «Наполи» с победой в серии А.

«Мы ожидаем увидеть тот же «Наполи», что мы видим с первого дня сезона. Надеюсь, меня поймут правильно, но я поздравляю «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто — их, они выиграли его, и это заслуженно. Это сильнейшая команда, у них хороший тренер, отличные игроки. Они отлично поработали летом, а сейчас прекрасно справляются. У них 12-очковый отрыв от второго места, 13-очковый — от «Интера», который намеревался бороться за трофей. Это большой отрыв. «Интер», «Милан» и другие соперники недостаточно стабильны, чтобы выигрывать семь или восемь матчей подряд. Но будет ли «Рома» праздновать трофей «Наполи» в очном матче? Нет, мы будем там, чтобы попытаться победить. Но «Наполи» и Лучано отлично поработали. Они выиграли трофей, и это заслуженно», — приводит слова Моуринью Roma Press.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков в 19 матчах. На втором месте — «Интер» (40 очков в 20 матчах).

Источник: https://romapress.net/mourinho-ahead-of-napoli-roma-i-congratulate-napoli-on-winning-the-scudetto/
Футбол
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Жозе Моуринью
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