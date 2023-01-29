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Италия

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Лука Тони: «Секрет долгой карьеры? Он прост — это злость»

Лука Тони раскрыл секрет долгой карьеры
Виктория Кравченко
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Экс-нападающий «Баварии» и «Ювентуса» Лука Тони, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе сборной Италии, рассказал секрет долгой карьеры. В свой последний сезон он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. На тот момент ему было 38 лет.

«Секрет долгой карьеры? Он прост — это злость. В хорошем смысле слова. Та злость, которая заставляет тебя выкладываться, когда тебе говорят, что ты стареешь, что тебе пора заканчивать карьеру. Эти критики становятся бензином для твоих ног и адреналином для тела», — цитирует экс-игрока ITASportPress.

Футболист завершил карьеру в 2016 году в «Эллас Вероне». Всего за карьеру он провел 577 матчей и забил 269 голов. В его активе пять трофеев.

Лука Тони
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