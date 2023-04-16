Нападающий «Лацио» Иммобиле попал в серьезное ДТП

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме, сообщает RaiNews24.
Инцидент произошел сегодня, 16 апреля.
По словам очевидцев, внедорожник Land Rover, которым управлял футболист, врезался в трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Удар был мощным, и передняя часть автомобиля была полностью разрушена. Трамвай также оказался поврежден и сошел с рельсов.
Футболист в результате происшествия не пострадал. В машине с ним находилась одна из его дочерей, которая также не получила повреждений.
Водитель трамвая и еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
На месте ДТП разбирается полиция. По информации очевидцев, трамвай проехал перекресток на красный сигнал светофора.