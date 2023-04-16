Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:22

Нападающий «Лацио» Иммобиле попал в серьезное ДТП

Виталий Косик
Корреспондент
Чиро Иммобиле.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме, сообщает RaiNews24.

Инцидент произошел сегодня, 16 апреля.

По словам очевидцев, внедорожник Land Rover, которым управлял футболист, врезался в трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Удар был мощным, и передняя часть автомобиля была полностью разрушена. Трамвай также оказался поврежден и сошел с рельсов.

Футболист в результате происшествия не пострадал. В машине с ним находилась одна из его дочерей, которая также не получила повреждений.

Водитель трамвая и еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

На месте ДТП разбирается полиция. По информации очевидцев, трамвай проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Чиро Иммобиле
Футбол
ФК Лацио
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украина ввела санкции против Акинфеева, Авербуха и других российских спортсменов
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Зеленский ввел новые санкции против России
В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассано: «Для меня лучшая команда та, в которой играет Месси»