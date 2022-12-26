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Италия

Сегодня, 13:28

Нападающий «Наполи» Элмас: «Мы хотим продолжать побеждать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Элиф Элмас заявил, что в клубе хотят продолжать также уверенно идти в оставшейся части сезона.

«Мы — сплоченная команда, мы хотим продолжать побеждать. Но сейчас важно подходить к конкретному матчу, игру за игрой, и продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Конечно, хочется выиграть скудетто в этом году», — приводит слова Элмаса De Marke Sports.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 41 очко за 15 матчей. В Лиге чемпионов неаполитанский клуб вышел из группы A с первого места. В матче 1/8 финала турнира команда встретится с «Айнтрахтом» 21 ферваря 2023 года, начало — 23.00 мск.

Футбол
ФК Наполи
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