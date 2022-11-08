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Италия

Сегодня, 22:22

«Наполи» обыграл «Эмполи» и укрепил лидерство в серии А

Мария Гусева
Элиф Элмас («Наполи») и Петар Стоянович («Эмполи»).
Фото Reuters
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«Наполи» на домашнем стадионе обыграл «Эмполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В составе неаполитанцев забитыми голами отметились Ирвинг Лосано, реализовавший пенальти на 69-й минуте, и Петр Зелиньски, установивший окончательный счет в матче на 88-й минуте.

Гости заканчивали матч в меньшинстве. Защитник Себастьяно Луперто получил две желтые карточки и был удален с поля на 74-й минуте встречи.

Полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия из-за травмы пропускал эту встречу.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков в 14 матчах. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 14 очков.

Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Эмполи
Футбол
ФК Наполи
ФК Эмполи
серия А
1
0
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