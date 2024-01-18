«Наполи» разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче полуфинала Суперкубка Италии — 3:0.

Встреча проходила на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Счет на 22-й минуте открыл форвард неаполитанцев Джованни Симеоне. На 84-й минуте преимущество «Наполи» удвоил Алессио Дзербин, а через две минуты он же довел счет до разгромного, оформив дубль.

«Наполи» стал первым финалистом Суперкубка Италии. Соперник команды Вальтера Маццарри определится в матче «Интер» — «Лацио», который состоится 19 января.