«Наполи» разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии

18 января, 23:54
«Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче полуфинала Суперкубка Италии — 3:0.
Встреча проходила на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Счет на 22-й минуте открыл форвард неаполитанцев Джованни Симеоне. На 84-й минуте преимущество «Наполи» удвоил Алессио Дзербин, а через две минуты он же довел счет до разгромного, оформив дубль.
«Наполи» стал первым финалистом Суперкубка Италии. Соперник команды Вальтера Маццарри определится в матче «Интер» — «Лацио», который состоится 19 января.