Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

18 января, 23:54

«Наполи» разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Наполи» — «Фиорентина».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче полуфинала Суперкубка Италии — 3:0.

Встреча проходила на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Счет на 22-й минуте открыл форвард неаполитанцев Джованни Симеоне. На 84-й минуте преимущество «Наполи» удвоил Алессио Дзербин, а через две минуты он же довел счет до разгромного, оформив дубль.

«Наполи» стал первым финалистом Суперкубка Италии. Соперник команды Вальтера Маццарри определится в матче «Интер» — «Лацио», который состоится 19 января.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
18 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Наполи
3:0
Фиорентина
Источник: Сетка Суперкубка Италии
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
0
Читайте также
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Французская журналистка рассказала об оставшихся в рядах ВСУ соотечественниках
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Популярное видео
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент Моуринью: «Рома» выиграла с ним еврокубок, совесть Жозе чиста, он — победитель»