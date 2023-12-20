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Италия

Сегодня, 00:58

«Наполи» крупно проиграла «Фрозиноне» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Наполи» потерпел поражение от «Фрозиноне» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 0:4. Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе.

На 37-й минуте встречи Джованни Симеоне открыл счет, но гол отменил ВАР из-за игры рукой. После перерыва Энцо Барренечеа вывел гостей вперед, а спустя 5 минут Джузеппе Казо удвоил преимуещство. В добавленной время Валид Чеддира реализовал пенальти, а Абду Харруи забил с игры, доведя счет до разгромного.

В следующем раунде турнира «Фрозиноне» встретится с победителем матча «Ювентус» — «Салернитана».

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 дек, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:4
Фрозиноне

Футбол
ФК Наполи
ФК Фрозиноне
4
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