Итальянский журналист не исключил возвращение Мозеса в «Интер»

Журналист Симоне Тогна прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» Виктора Мозеса в «Интер».

«Интер» ищет игрока на правый фланг, это может быть аренда или подписание свободного игрока, команда точно не будет платить зимой, это не вписывается в бюджет клуба. Я не слышал о том, что Мозес может перейти в «Интер», лично мне кажется это сомнительным, но на 100 процентов я бы это не исключал. Он уже был в команде, имеет хороший опыт. Вокруг «Интера» много имён, кто-то точно пополнит команду, но пока до этого далеко и конкретные фамилии сложно отследить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тогна.

Контракт 33-летнего нигерийца со «Спартаком» заканчивается летом 2024 года. Ранее сообщалось, что красно-белые не будут продлевать контракт с нигерийцем.