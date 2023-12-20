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Италия

Сегодня, 02:08

Итальянский журналист не исключил возвращение Мозеса в «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Журналист Симоне Тогна прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» Виктора Мозеса в «Интер».

«Интер» ищет игрока на правый фланг, это может быть аренда или подписание свободного игрока, команда точно не будет платить зимой, это не вписывается в бюджет клуба. Я не слышал о том, что Мозес может перейти в «Интер», лично мне кажется это сомнительным, но на 100 процентов я бы это не исключал. Он уже был в команде, имеет хороший опыт. Вокруг «Интера» много имён, кто-то точно пополнит команду, но пока до этого далеко и конкретные фамилии сложно отследить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тогна.

Контракт 33-летнего нигерийца со «Спартаком» заканчивается летом 2024 года. Ранее сообщалось, что красно-белые не будут продлевать контракт с нигерийцем.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005519974_italyanskiy_jurnalist_ne_isklyuchil_vozvraschenie_mozesa_v_inter
Виктор Мозес
ФК Интер (Интернационале)
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