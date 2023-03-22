«Наполи» хочет получить за трансфер Осимхена 150 миллионов евро

Руководство «Наполи» планирует выручить за продажу нападающего Виктора Осимхена около 150 миллионов евро, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, активную работу над трансфером 24-летнего игрока ведет «ПСЖ». Также им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Кроме того, информируется, что итальянский клуб рассматривает вариант с продлением контракта с форвардом, если «Наполи» завершит сезон на яркой ноте. Сам Осимхен не исключает, что останется на следующий сезон, а также полагает, что трансфер в «ПСЖ» в перспективе затруднит переход в АПЛ, где игрок мечтает выступать.

Ранее сообщалось, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш во время международного перерыва встретится с агентом Осимхена.

В текущем сезоне нигерийский футболист провел 29 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал 5 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.