«Наполи» хочет получить за трансфер Осимхена 150 миллионов евро

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Руководство «Наполи» планирует выручить за продажу нападающего Виктора Осимхена около 150 миллионов евро, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, активную работу над трансфером 24-летнего игрока ведет «ПСЖ». Также им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Кроме того, информируется, что итальянский клуб рассматривает вариант с продлением контракта с форвардом, если «Наполи» завершит сезон на яркой ноте. Сам Осимхен не исключает, что останется на следующий сезон, а также полагает, что трансфер в «ПСЖ» в перспективе затруднит переход в АПЛ, где игрок мечтает выступать.
Ранее сообщалось, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш во время международного перерыва встретится с агентом Осимхена.
В текущем сезоне нигерийский футболист провел 29 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал 5 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.