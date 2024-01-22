22 января, в понедельник, «Наполи» сыграет с «Интером» в финале Суперкубка Италии. Игра состоится на стадионе «Аль-Аввал Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Наполи» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Окко Спорт» по платной подписке.

В полуфинале команда из Неаполя уверенно обыграла «Фиорентину» со счетом 3:0. Миланский клуб победил «Лацио» — 3:0.

Суперкубок уже второй год проходит в Саудовской Аравии. В этом году впервые в розыгрыше приняли участие четыре команды: чемпион Италии «Наполи», серебряный призер первенства страны «Лацио», обладатель Кубка Италии «Интер» и финалист Кубка «Фиорентина».

Суперкубок: турнирная таблица и результаты доступны на сайте «СЭ»